Нью-Йорк, США, 28 июня, 2018, 00:04 — ИА Регнум. Американский фондовый рынок начал день в плюсе, а закончил в минусе — к моменту закрытия торгов все основные индексы закрылись в «красной зоне», 27 июня передает агентство Reuters.

Mike Licht Падение

К концу торгов индекс Dow Jones упал на 165,52 пункта (0,68%), до 24 117,59 пунктов, индекс S&P 500 потерял 23,43 пункта (0,86%) и составляет 2699,63, индекс Nasdaq Composite упал на 116,54 пунктов (1,54%), до 7445,09 пунктов.

Трейдеры называют основной причиной спада «неопределенность» относительно возможности новой торговой войны между Китаем и США из-за планируемых ограничений Белого дома на иностранные инвестиции и экспорт технологий.

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