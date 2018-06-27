Нью-Йорк, США, 27 июня, 2018, 23:45 — ИА Регнум. Международная правозащитная организация Human Rights Watch возмущена тем фактом, что в новом докладе ООН «Дети и вооруженные конфликты» в «черный список» не включены Саудовская Аравия, Израиль, Судан, Ирак и Украина. Соответствующее заявление 27 июня опубликовано на сайте HRW.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

«Совершенно необоснованными упущениями» HRW называет отсутствие в «черном списке» Саудовской Аравии, виновной в гибели и ранениях детей Йемена, Израиля, военные которого убивают несовершеннолетних протестующих в секторе Газа, и Судана, где происходит мобилизация детей в вооруженные отряды.

Однако, согласно заявлению HRW, в список могли быть включены и другие страны и акторы, в том числе «стороны конфликта на Украине», в ходе которого «как минимум 740 школ были повреждены или разрушены с начала конфликта в 2014 году».

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