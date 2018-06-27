Нью-Дели, 27 июня, 2018, 23:25 — ИА Регнум. США не оставят попыток вынудить Индию к отказу от сделки по закупке российских ЗРС С-400 и готовы предложить в качестве альтернативы свои системы противоракетной и противовоздушной обороны, сообщает 27 июня газета The Times of India.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По мнению издания, 6 июля в Вашингтоне главам МИД и минобороны Индии представители американских властей могут предложить поставку системы ПРО и ПВО THAAD и включить этот вопрос в повестку переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время США пытаются сорвать сделки по закупке российских ЗРС не только Индией, но и Турцией. В последнем случае Вашингтон уже пригрозил антитурецкими санкциями.

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