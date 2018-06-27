Киев, 28 июня, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Тема гражданской войны на Украине исчезла с передовиц местных СМИ и в целом украинцы проявляют к ней безразличие, сообщила 26 июня американская газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

Несмотря на то, что в шести часах езды от Киева пятый год идет война, киевляне заняты своими делами. У корреспондентов газеты сложилось впечатление, что чем дольше длится конфликт, тем глубже становится пропасть между теми, кто участвует в войне, и теми, кто живет вдали от Донбасса.

Напомним, что согласно опросу социологической группы «Рейтинг», гражданскую войну считают главной проблемой страны 78% украинцев, но за ее прекращение выступает всего 63% опрошенных.

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