Москва, 27 июня, 2018, 23:18 — ИА Регнум. К сожалению, группа Е не сотворила сегодня чудес, хотя мы посмотрели очень симпатичные игры. Бразильцы, к которым, на мой взгляд, зря относились излишне скептично, показали, что они по-прежнему пентакампеоны. Уверенно, на классе, они переиграли сербов. Те, как мне видится, лишились шанса на выход в плей-офф ранее, когда в глупом матче уступили швейцарцам.

Дарья Драй ИА REGNUM Бразильянка болельщица

Первые полчаса сборная Сербии, игравшая, как сообщало ИА REGNUM, с бразильцами на великолепном стадионе «Спартак» в Москве, сдерживала натиск южноамериканцев благодаря высокому прессингу. Однако Фелиппе Коутиньо вскрыл его шикарной дальней передачей, выведя Паулиньо один на один с вратарём. А во втором тайме Неймар выполнил угловой, а Тьяго Силва, оторвавшись от Неманьи Матича, окончательно приговорил сербов ударом головой.

Матч Швейцарии и Коста-Рики получился щедрым на голы. Огромный респект костариканцам за то, что не бросили играть, хотя потеряли шансы на выход в плей-офф после первых двух матчей. Впрочем, на ЧМ-2018 в России каждая сборная играет шикарно и, что называется, до последнего. Можно вспомнить Марокко, потрепавшее Испанию.

В 1/8 финала Россия сыграет с Испанией

Или более свежий пример — Южную Корею, феерически, как сообщало ИА REGNUM, обыгравшую Германию и отправившую ту домой.

Фантастика: Южная Корея обыгрывает Германию, Швеция громит Мексику

Матч же в Нижнем Новгороде проходил по принципу: швейцарцы забивают — костариканцы отыгрываются. Сначала отличился Блерам Джемаили. Но в начале второго тайма костариканцы сравняли счёт. Хоэль Кемпбелл навесил в штрафную, а Кендал Уостон, прыгнув аки Деннис Родман, вколотил мяч в ворота. Однако за 2 минуты до конца матча вышедший на замену Йосип Дрмич с паса Дениса Закарии (в Швейцарии есть хоть один швейцарец, а?), казалось бы, принёс победу стране сыра и часов.

На любом бы другом чемпионате — да, но не на этом! ЧМ-2018 шедеврален! А потому Брайан Руис с пенальти сравнял счёт. Мяч угодил в перекладину, после в спину Яна Зоммера и от него отправился в ворота. Наказаны швейцарцы за свою тусклость высшими силами. Не каждый день увидишь такие абсурдные пенальти в стиле Даниила Хармса.

Итак, первое место в группе Е ожидаемо занимают бразильцы. Они всё ещё те, они всё ещё хороши. И сборной Мексики, которая сегодня, как сообщало ИА REGNUM, проиграла 0:3 шведам, будет ой как нелегко с пентакампенами в 1/8 финала. А вот швейцарцам повезло куда больше. Не мытьём, так катаньем — идеальная фраза для описания игры сборной Швейцарии — они пробрались в 1/8 финала, где сразятся со шведами. И тут мои симпатии на стороне скандинавов. Уж слишком тускла на этом чемпионате мира Швейцария. Да и, в конце концов, лидеры сборной Швеции — два игрока нашего «Краснодара» Виктор Классен и Андреас Гранквист.