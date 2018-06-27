Ганновер, Германия, 27 июня, 2018, 23:58 — ИА Регнум. Федеральная полиция Германии устроила на Центральном вокзале Ганновера в ночь с 26 на 27 июня антитеррористические учения, сообщает немецкое информационное агентство DPA.

Frankie Fouganthin Антитеррор

Антитеррористические учения необходимы для того, чтобы оперативно отреагировать в случае реальной угрозы. Более 900 полицейских тренировались в условиях приближённых к реальности. В их задачу входила отработка действий, нацеленных на защиту населения в опасных для жизни ситуациях. А также первая медицинская помощь пострадавшим от террористической атаки.

Были отработаны также сценарии штурма вокзала террористами и попытки отбить этот штурм. Учения были сняты на видео и впоследствии станут учебным пособием. Во время тренировки были использованы холостые патрона и пиротехника.