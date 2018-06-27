Нью-Йорк, США, 27 июня, 2018, 23:20 — ИА Регнум. Организация Объединенных Наций заявляет, что «правительственная коалиция» во главе с Саудовской Аравией ответственна за гибель и ранения «более половины» детей, ставших жертвами конфликта в Йемене в 2017 году, 27 июня передает агентство Associated Press.

Alisdare Hickson Протест против бомбардировки Йемена Саудовской Аравией

Согласно ежегодному отчету ООН «Дети и вооруженные конфликты», в прошлом году в результате конфликта между хуситами и «правительственной коалицией» в Йемене погибли или получили ранения 1300 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 и 2016 году ООН уже вносила Саудовскую Аравию в «черный список» за неизбирательные бомбардировки в Йемене, жертвами которых становятся несовершеннолетние.

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