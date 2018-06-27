Москва, 27 июня, 2018, 23:02 — ИА Регнум. Европейский Союз подошёл к состоянию, когда миграционную проблему уже невозможно будет решить без системных сдвигов в социально-экономической политике всех составляющих его стран. Об этом 27 июня заявил профессор кафедры интеграционных процессов МГИМО Лев Воронков в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Halt

«Как будем говорить об эмигрантах, если в Европе на сегодняшний день 3,5 млн безработных? 43% молодёжи до 25 лет — это безработные в Греции. Свыше 30% безработных среди молодёжь до 25 лет в Испании и Италии. Возникает вопрос, готовы ли эти страны принимать массово мигрантов, оказывать им соответствующую финансовую и прочую помощь, когда у них очень серьёзные проблемы, требующие своего немедленного решения», — заявил Воронков.

«Второй вопрос — страны Центральной и Восточной Европы. Сегодня не сотни тысяч, а миллионы трудящихся из этих стран уехали и в Германию, и в Великобританию, Скандинавию и так далее. Процесс утечки мозгов и квалифицированной рабочей силы из этих стран на потребу экономики индустриального ядра Европейского Союза продолжается. Что предлагают этим странам взамен? Возьмите, пожалуйста, эмигрантов из Африки, Азии, Ближнего Востока… Естественно, возникает вопрос: если они пойдут этим путём, как через несколько десятков лет повлияет это на этнический и религиозный состав этих государств и какие последствия это вызовет», — продолжил он.

То, что указанные страны сопротивляются подобному рецепту миграционной политики, совершенно естественно, особенно если иметь в виду, что она была принята «недемократическим» путём — Меркель объявила об «открытых дверях», не советуясь об этом с государствами, которые теперь испытывают наибольший груз издержек в связи с потоком эмигрантов, указал эксперт.

«Вне зависимости от того, сохранится Европейский Союз или не сохранится, проблему мигрантов будет необходимо решать. И то, что мы сегодня наблюдаем — очень болезненный процесс поиска путей. Какую цену политическую и прочую за это придётся заплатить — второй вопрос», — считает Воронков.

«Мне кажется, в будущем в Европейском Союзе проблема будет не в том, где и куда каких поставить охранников на границы, а какие приоритеты этой миграционной политики должны быть господствующими. Иными словами, должна ли эта миграционная политика обслуживать интересы этого самого индустриального ядра Евросоюза, или она должна учитывать интересы всех государств», — заключил эксперт.

На встрече в Брюсселе лидерам 16 европейских государств до сих пор не удалось согласовать свои позиции по миграционному вопросу — всё больше стран южной Европы выступают против принятия новых мигрантов на свою территорию. Так, накануне Италия заявила о том, что открывает порт для судна с ливийскими беженцами на борту в последний раз.

Параллельно назревает политический кризис и в самой Германии: согласно последним опросам, почти половина немцев выступает за отставку Ангелы Меркель, при этом главу «Христианско-социальный союза» (ХСС) Хорста Зеехофера, который объявил себя оппонентом миграционной политики канцлера, поддерживают 42% опрошенных.