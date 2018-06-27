Псков, 27 июня, 2018, 22:59 — ИА Регнум. По данным прокуратуры Псковской области на 1 июня 2018 года, размер просроченной задолженности предприятий и организаций региона перед 1176 работниками достиг 75,5 млн рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«И она продолжает увеличиваться», — отметили в пресс-службе ведомства.

При этом только в 2018 году в результате принятых прокуратурой региона мер реагирования 3944 работникам выплачена задолженность по заработной плате на сумму около 71,9 млн рублей.

Проблемы своевременной выплаты зарплаты обсуждались на Третьем открытом форуме прокуратуры Псковской области, который состоялся в Пскове.

Главный государственный инспектор труда в Псковской области Геннадий Иойлев отметил, что из общей суммы задолженности только авиакомпания «Псковавиа» задолжала своим работникам 35 млн рублей. Большую задолженность также имеет «Псковпассажиравтотранс».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, для решения вопросов с долгами «Псковавиа» власти региона выделяли авиакомпании субсидии из областного бюджета.

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