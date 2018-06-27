Коста-Рика и Швейцария порадовали голами и боевой ничьей 2:2
Нижний Новгород, 27 июня, 2018, 22:56 — ИА Регнум. 27 июня на стадионе «Нижний Новгород» был разыгран матч заключительного 3-го тура группы E в рамках Чемпионата Мира 2018 между национальными сборными Швейцарии и Коста-Рики. Противостояние завершилось боевой ничьей 2:2.
На 31-й минуте полузащитник «Болоньи» Блерим Джемаили открыл счёт после передачи Бриля Эмболо — 1:0. Спустя 10 минут после начала второй половины Кендалл Уостон сравнил ситуацию на табло — 1:1. В роли ассистента выступил Хоэль Кэмпбелл. В конце матча нападающий «Боруссии» из Менхенгладбаха Йосип Дрмич вновь вывел номинальных хозяев вперёд — 2:1. Ассист записали на Дениса Закариу. В компенсированное время Цоммер сравнял счёт, срезав мяч в свои ворота — 2:2.
Статистика матча (Швейцария/Коста-Рика)
Удары 7/13
Удары в створ 3/8
Владение 61%/39%
Фолы 9/14
Набрав 5 очков Швейцария вышла из группы со второй строчки (5 забитых, 4 пропущенных). Коста-Рика покинула турнир с последнего места, набрав лишь одно очко за 3 матча.
Составы на матч:
Швейцария: Цоммер, Лихштайнер, Аканджи, Родригес, Шер, Эмболо, Джака, Бехрами, Джемаили, Шакири, Гавранович.
Коста-Рика: Навас, Акоста, Гонсалес, Овьедо, Гамбоа, Уостон, Борхес, Колиндрес, Руис, Гусман, Кэмпбелл.
Главный арбитр матча: Клеман Турпен.
Предупреждения: Гамбоа — 11, Кэмпбелл — 29, Лихштайнер — 33, Закариа — 75, Шер — 83, Уостон — 89.
Незабитые пенальти: Руис — 90+5.
Голы: Джемаили 31 — 1:0, Уостон 56 — 1:1, Дрмич 88 — 2:1, Цоммер (авг) 90+5 — 2:2.