Ярославль, 27 июня, 2018, 22:52 — ИА Регнум. Офицеры, подготовленные в Ярославском высшем зенитно-ракетном командном училище имени 60-летия Октября (ЯВЗРКУ)через несколько лет первыми начнут осваивать перспективные зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-500, сообщает 27 июня пресс-служба Минобороны РФ.

Минобороны России

Сообщение об этом было опубликовано военным ведомством на фоне подготовки Ярославского ВЗРКУ к церемонии выпуска молодых офицеров, которая состоится 30 июня.

Более 250 выпускников прошли полный курс обучения по 12 специальностям, включая ЗРС С-300 и С-400, и отправятся в войска в званиях лейтенантов, а отличники — старших лейтенантов.

Как сообщало ИА REGNUM, российские ЗРС С-300 и С-400 на сегодняшний день считаются одними из самых эффективных систем ПВО, а их наличие на вооружении армии какой-либо страны резко меняет региональный баланс сил.