Нью-Йорк, США, 27 июня, 2018, 22:57 — ИА Регнум. Аналитическая служба Goldman Sachs прогнозирует, что новые санкции США против Ирана будут иметь «высокий уровень эффективности», 27 июня передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции. Мир в тисках санкций

Как сообщало ИА REGNUM, в мае госсекретарь США Майк Помпео заявил, что новые антииранские санкции станут «самыми жесткими в истории». В июне Госдеп США заявил, что намерен добиться «нулевого уровня» экспорта нефти из Ирана.

Санкции еще сложно назвать «самыми жесткими», однако Иран уже испытывает серьезные экономические проблемы. Так, с апреля по июнь суточный экспорт сырой нефти из Ирана сократился с 2,58 млн баррелей до 1,93 млн баррелей. Курс иранского риала упал до рекордных минимумов по отношению к доллару США.

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