Киев, 27 июня, 2018, 22:42 — ИА Регнум. За первые пять месяцев 2018 года украинцы продали иностранной валюты на сумму, эквивалентную 52 млрд рублей, заявили 27 июня в министерстве экономического развития Украины, сообщило агентство УНН.

Иван Шилов ИА REGNUM Население Украины

«Одним из инфляционных факторов в мае было сохранение тенденции превышения объемов продажи иностранной валюты населением над ее покупкой», — сказано в сообщении.

В Минэкономразвития также отметили, что с января по май 2018 года на Украину поступило больше денежных переводов из-за рубежа, чем в прошлом году — сумма, эквивалентная 133,2 млрд рублей против 117,6 млрд за аналогичный период 2017 года

Напомним, по словам директора департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины Сергей Николайчука, в 2018 году размер поступлений от украинских гастарбайтеров ожидается на уровне $10−10,5 млрд

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