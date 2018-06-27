Москва, 27 июня, 2018, 22:40 — ИА Регнум. Противоречия в Европейском Союзе последнего времени являются отражением назревающих системных сдвигов в европейской политике, которые приведут к серьёзному переформатированию этого объединения. Об этом 27 июня заявил ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Борис Гуселетов в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кайзерин

«Я не соглашусь с тем, что это какие-то рабочие моменты, которые надо решать. Евросоюз стоит перед серьёзнейшим вызовом. Этот вызов связан именно с тем, что та «германоцентричная» экономическая модель, при которой (периферийные страны ЕС) стали превращаться в обслуживающий персонал — она работала до того момента, пока экономическая и финансовая ситуация в Евросоюзе была прекрасной», — заявил Гуселетов.

Он отметил, что в настоящее время Евросоюз сталкивается с проблемами сразу по нескольким фронтам: кризис мигрантов потребовал серьёзного оттока финансов на его решение, американский президент Дональд Трамп продавливает Европу торговой войной, которая ударит в первую очередь по Германии, — в результате чего «модель начинает трещать».

«Мы видим, что эта экономическая проблема выражается и в политической (плоскости). Возникает конфронтация с Восточной Европой. Это форматирование экономической проблемы в политическое противостояние. И многие европейцы в условиях, когда позиции Меркель ослабевают, не понимают, что с этим делать», — отметил эксперт.

В таких условиях в Европе предсказуемо усиливаются центробежные силы. Неудивительно, что Польша и Прибалтика даже охотнее смотрят в сторону США, и в то же время страны Восточной Европы склонны активнее сотрудничать с Китаем.

«Потому что этот Шёлковый путь, который придёт туда, китайцы очень хитро разыгрывают — они очень активно работают в этих странах и те, кого немцы не смогут обеспечивать как раньше, пытаются смотреть на Китай», — подчеркнул Гуселетов.

Ещё более наглядно эта тенденция выражается в росте популярности евроскептиков. Если в 2009 году в европейском парламенте было около 100 евроскептиков, в 2014 их стало уже более 200, отметил Гуселетов.

«А в будущем, я думаю, будет около половины. И это серьёзный вызов, серьёзная угроза, которую мы видим и на национальном уровне. Мы видим, что жёсткие евроскептики приходят к власти в Австрии, в Италии, в Испании серьёзная проблема», — указал он.

В конечном счёте действительная дилемма для стран Европейского Союза состоит не в миграционном вопросе как таковом, а в том, в чьих интересах проводится эта миграционная политика и кто именно будет оплачивать издержки этой политики в «общеевропейском доме».

«Я думаю, что эта европейская бюрократия, которая пытается эти проблемы решать сугубо технически, может завести всех в тупик. И я думаю, это приведёт пусть не к развалу, но серьёзному переформатированию Евросоюза… Вопрос не в том, как с мигрантами быть — это техническая проблема, — а в том, сумеет ли Евросоюз переформатировать эту экономическую модель. Я бы не был сторонником апокалиптического сторонником какого-то развала, но переформатирование в ближайшие 4−5 лет будет очень серьёзным, и для России это очень хороший шанс, чтобы укреплять свои позиции», — заключил Гуселетов.

Напомним, что ранее на встрече в Брюсселе лидерам 16 европейских государств не удалось согласовать свои позиции по миграционному вопросу — всё больше стран южной Европы выступают против принятия новых мигрантов на свою территорию. Параллельно назревает политический кризис и в самой Германии: согласно последним опросам, почти половина немцев выступает за отставку Ангелы Меркель. При этом работой бросившего ей вызов по миграционной политике главы МВД ФРГ и главы «Христианско-социальный союза» (ХСС) Хорста Зеехофера довольны 42% опрошенных, а канцлером — лишь 29%. Тем самым политический кризис угрожает развалить и без того с трудом образованную после выборов правящую коалицию.