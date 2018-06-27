Москва, 27 июня, 2018, 22:36 — ИА Регнум. Говорил я вам, что Бразилия вернётся к стилю пентакампеонов? Они вернулись. Это та самая сборная Бразилии! И она забила второй гол в матче с сербами. Как сообщало ИА REGNUM, игра проходит в Москве на великолепном стадионе «Спартак».

Fifa.com Бразилия против Сербии

Неймар выполнил угловой, а Тьяго Силва, оторвавшись от Неманьи Матича, приговорил сербов ударом головой. Первый гол в матче забил Паулиньо с шикарного паса Фелиппе Коутиньо.