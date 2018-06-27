Лондон, 27 июня, 2018, 22:37 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть продолжили уверенный рост после сообщения о сокращении запасов сырой нефти в США на 10 млн баррелей, 27 июня передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

На торгах в Лондоне баррель нефти марки Brent вырос на $1,31 (1,7%), до $77,62. Нефть марки WTI достигла макимума с ноября 2014 года — баррель WTI вырос на $2,23 (3,16%), до $72,76.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня нефтяные цены росли после сообщений о резком снижении экспорта из Ирана, Канады и Ливии — суммарно сокращение экспорта только из трех стран «перекрывает» увеличение квоты ОПЕК+ на миллион баррелей в сутки.

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