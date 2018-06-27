Великий Новгород, 27 июня, 2018, 22:24 — ИА Регнум. Компании, достраивающие жилые дома за недобросовестными застройщиками, смогут получить субсидии на завершение строительства из бюджета Новгородской области. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такие поправки в областной закон о мерах по защите прав участников долевого строительства приняли сегодня, 27 июня, депутаты Новгородской областной думы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

Вице-губернатор Новгородской области Александр Дронов пояснил, что в законе появится понятие «нового застройщика» — юридического лица, которое примет на себя обязательства по восстановлению прав обманутых дольщиков. Кроме того, закон предоставил возможность предоставлять новому застройщику или жилищно-строительному кооперативу субсидии за счёт средств областного бюджета на завершение строительства.

Вице-губернатор уточнил, что в настоящее время в реестре обманутых дольщиков в Новгородской области — 28 граждан. 26 из них ждут квартир в новом жилом доме №43 по улице Шимской в Великом Новгороде. Этот дом строило ООО «Экспресс», которое сейчас находится в стадии конкурсного производства, а руководитель компании Валерий Марковкин объявлен в розыск. По словам Александра Дронова, на завершение работ по строительству и ввода в эксплуатацию дома нужно около 47 млн рублей.

Ранее сообщалось, что ввод дома запланирован на четвёртый квартал 2019 года.

Напомним, что с 1 июля 2018 года вступят в силу изменения в федеральный закон № 214-ФЗ, устанавливающие более жёсткие правила к застройщикам. В их числе — минимальный трёхлетний опыт работы на рынке жилищного строительства; площадь объектов, которые уже введены компанией в эксплуатацию — не менее 10 тыс. кв. м, а 10% от стоимости будущего дома должно быть размещено застройщиком на счёте в специально уполномоченном банке. Также с 1 июля планируется ввести в действие правило: одно разрешение на строительство — один застройщик. Эти поправки нацелены на полную отмену к 2020 году долевого строительства и приведут к тому, что застройщик будет иметь право продавать лишь готовое жилье.