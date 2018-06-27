Тегеран, 27 июня, 2018, 22:28 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Рухани в своем выступлении призвал «поставить Америку на колени» в ответ на антииранские действия Вашингтона, 27 июня передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

«Мы будем решать проблемы. Мы будем испытывать давление. Но мы не будем жертвовать нашей независимостью», — заявил Рухани в выступлении на государственном телевидении.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня иранский риал упал до рекордного минимума по отношению к мировым валютам. Власти Ирана считают падение курса результатом целенаправленной атаки и агрессивной пропаганды ряда иностранных государств.

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