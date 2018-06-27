Вашингтон, 27 июня, 2018, 22:05 — ИА Регнум. Президент Дональд Трамп заявил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным может состояться в Хельсинки, сообщает 27 июня агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп.

По утверждению агентства, переговоры президентов США и России произойдут во время поездки Трампа в Европу после саммита НАТО.

Стоит отметить, что официальных сообщений по данному вопросу пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, официальная информация о месте и дате встречи Дональда Трампа и Владимира Путина будет опубликована позднее, 28 июня.

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