СМИ: Трамп собирается встретиться с Путиным в Хельсинки
Вашингтон, 27 июня, 2018, 22:05 — ИА Регнум. Президент Дональд Трамп заявил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным может состояться в Хельсинки, сообщает 27 июня агентство Reuters.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин и Дональд Трамп.
По утверждению агентства, переговоры президентов США и России произойдут во время поездки Трампа в Европу после саммита НАТО.
Стоит отметить, что официальных сообщений по данному вопросу пока нет.
Как сообщало ИА REGNUM, официальная информация о месте и дате встречи Дональда Трампа и Владимира Путина будет опубликована позднее, 28 июня.
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