Киев, 27 июня, 2018, 22:19 — ИА Регнум. Украина быстро превращается в тоталитарное государство, даже находясь под внешним управлением, заявил бывший министр иностранных дел Украины, бывший председатель ОБСЕ Леонид Кожара 27 июня в эфире телеканала «Первый казацкий».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кто там?

«Мы строим Украину злобную, агрессивную по отношению к нашим гражданам, по отношению к окружающим нас партнерам-государствам <…> Сегодня вся государственная система страны, отношения государства и общества являют собой пример как не нужно делать», — считает Кожара.

Напомним, что по оценке политолога Юрия Романенко, мир наблюдает за финалом украинской государственности. По его мнению, выборы 2019 года станут для Украины решающими.

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