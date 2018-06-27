Нижний Новгород, 27 июня, 2018, 21:58 — ИА Регнум. Кейлор Навас всё-таки не спас сборную Коста-Рики от гола сборной Швейцарии. Его забил Блерам Джемаили (какое чудесное швейцарское имя, не правда ли?). Ещё один натурализованный швейцарец Брил Эмболо сделал скидку в штрафную костариканцев, и Джемаили мощно вогнал мяч в ворота Кейлора Наваса. Как сообщало ИА REGNUM, сборные Швейцарии и Коста-Рики встречаются на арене «Нижний Новгород».

fifa.com Швейцария — Коста-Рика

При этом костариканцы играют лучше швейцарцев. Активнее всех смотрится их форвард Даниэль Колиндрес — он мог забивать дважды, но не повезло. Швейцарцы в основном уповают на длинные забросы и «стандарты», показывая атлетичную, но блеклую игру. Во втором тайме костариканцы должны добавить в реализации, и тогда у них есть шансы зацепиться за ничью. Швейцарцы же откровенно раздражают который матч — и политическими провокациями, и серым футболом.

В другом матче группы Е бразильцы обыгрывают сербов с минимальным перевесом.