Ростов-на-Дону, 27 июня, 2018, 21:56 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону обновлён температурный рекорд. Как информируют метеорологи, столбики термометров 27 июня поднялись до +38 градусов. Этот показатель на два градуса выше, чем пять лет назад, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Солнце

По словам синоптиков, температура воздуха в некоторые дни достигнет +40 градусов. Изнуряющий зной будет испытывать ростовчан на прочность до 29 июня. Затем температура воздуха начнёт потихоньку снижаться.

Тем временем в социальных сетях интернет-пользователи уже опубликовали фотоснимки уличных термометров, на которых температура воздуха зафиксирована на отметке +45 градусов. При этом градусники находились в течение дня в тени.

Спасатели тем не рекомендуют горожанам выходить на улицу без головных уборов и бутылки с водой. Врачи советуют чаще принимать прохладный душ и пить больше жидкости.