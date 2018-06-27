Москва, 27 июня, 2018, 21:53 — ИА Регнум. Сборная Бразилии не показала ничего особенного в первом тайме матча со сборной Сербии. Как сообщало ИА REGNUM, игра проходит в Москве на великолепном стадионе «Спартак». Несмотря на то, что родные цвета для этой арены красно-белые, а именно в них играют сербы, в счёте ведёт сборная Бразилия. Гол забил поигравший в Китае, но вернувшийся в «Барселону» Паулиньо.

Дарья Драй ИА REGNUM Бразильская радость

Однако основная заслуга в этом мяче бразильцев принадлежит другому игроку «Барселоны» Фелиппе Коутиньо. На мой взгляд, на сегодня он лучший игрок пентакампеонов.

Хвалёный — в том числе, и сам собой — Неймар пребывает в тени своего соотечественника, хотя в первом тайме он также мог забивать. Больше моментов у Бразилии не было. Сербия играла грамотно, применяя высокий прессинг, чтобы исключить игру в своей штрафной, но Фелиппе Коутиньо смог вскрыть эту высокую оборону классной длинной передачей.

В другом матче группы Е швейцарцы обыгрывают костариканцев с минимальным перевесом.