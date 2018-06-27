Тегеран, 27 июня, 2018, 22:00 — ИА Регнум. Согласно заявлению Агентства по атомной энергетике Ирана, Исламская Республика возобновила работу завода по производству гексафторида урана, производство на котором было остановлено девять лет назад, 27 июня передает агент

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Производство не нарушает «ядерной сделки» 2015 года, участником которой Иран пока является. МАГАТЭ было «проинформировано» о планах по запуску ядерного завода.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня Иран ввел в строй новый завод производству центрифуг для обогащения урана. Завод также не нарушает «ядерной сделки» — его строительство началось до 2015 года.

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