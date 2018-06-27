Киев, 27 июня, 2018, 21:44 — ИА Регнум. «Укрзализныця» не может обеспечить ни нужды промышленности, ни экспорт товаров, заявил депутат Верховной рады Владимир Гусак 27 июня в эфире телеканала 112.ua.

По словам народного депутата, ситуация непрерывно ухудшается, начиная с 2014 года.

«За последние годы «Укрзализныця» стала уже настоящим препятствием для экономического роста страны», — считает Гусак.

Вместо того, чтобы решать давно назревшие вопросы, руководство только повышает тарифы на перевозки и разворовывает деньги:

«Укрзализныця» говорит: хорошо, у нас нет тепловозов, у нас нет вагонов, давайте мы повысим тарифы, купим вагоны и тепловозы, и решим проблемы перевозки грузов. Тарифы повышали. Мы до сих пор не можем разобраться, куда пошли деньги от этих повышений тарифов», — отметил народный депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, в первой половине июня текущего года «Укрзализныця» запретила шестидесяти российским компаниям транспортировать свои вагоны и цистерны по территории Украины.

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Напомним также, во время открытия Бескидского тоннеля в Карпатах, президент Украины Петр Порошенко пообещал увеличить экспорт по железной дороге в западном направлении.

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