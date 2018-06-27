Ростов-на-Дону, 27 июня, 2018, 21:38 — ИА Регнум. Ростовской области бессмысленно возвращать её прежние названия. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM выразил ростовский политтехнолог Сергей Смирнов.

Юлиуш Коссак. Донские казаки

По его словам, например, если вернуть название «Область войска Донского», то придётся не только название менять, но и присоединять территории других регионов.

«И не только часть Донбасса (Донецкой и Луганской Народных Республик), но и часть Волгоградской области. Так же бессмысленно ещё одно переименование, инициатива которого принадлежит депутату Госдумы Сергею Иванову, — Донской край. Дело в том, что край — это та территория, которая включает в себя и другие административные территории. Так, внутри Краснодарского края есть Республика Адыгея», — отметил собеседник ИА REGNUM.

Сергей Смирнов считает, что за инициативой переименования городов и регионов стоит просто создание информационных поводов, а все необходимые переименования уже давно сделаны.

«В начале 90-х Ленинград переименовали в Санкт-Петербург, но тогда это было сакральным, символическим шагом. Предполагалось, что таким образом мы возвращаем себе часть истории и сами становимся частью современного мира. Что касается переименования Ростовской области, то ни политических, ни каких иных выгод от этого не будет. От этого мы ни казаками сразу все не станем, ни казачество не возродится», — сказал эксперт.

Вместе с тем стоит учесть, что переименование региона — процесс очень затратный.

«Даже если кому-то и очень хочется вернуть исторические названия, то этих жаждущих очень мало. Не говоря даже о том, что это дополнительные многомиллионные затраты. Пришлось бы менять всё — от бланков и справочников до вывесок и указателей. Поэтому хорошо, что желания излишне активных политиков и общественников не удовлетворяются», — заключил Смирнов.

Напомним, в 2016 году от интернет-пользователей звучали предложения вернуть Ростовской области историческое название — Область войска Донского. А в 2017 году депутат Госудумы Сергей Иванов направил председателю Законодательного собрания Ростовской области и всем депутатам предложение о переименовании области в Донской край. Эта инициатива не нашла поддержки у региональных парламентариев.