Киев, 27 июня, 2018, 21:27 — ИА Регнум. С мая по июнь 2018 года контрразведка СБУ в зоне вооруженного конфликта в Донбассе изъяла 15 ручных гранатометов, которые злоумышленники планировали вывезти на Украину, сообщила 27 июня пресс-служба ведомства на официальной странице в социально сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Упряжка

Силовики также конфисковали один огнемет «Шмель», три пулемета, одиннадцать автоматов, два пистолета, 1,2 тыс. выстрелов для гранатомета, пятнадцать минометных мин и более 100 тыс. патронов разного калибра.

Как сообщало ИА REGNUM, военный прокурор Украины Анатолий Матиос считает, что правоохранители изымают лишь 10% незаконного оружия. По его оценке на руках у населения около 400 тыс. единиц незарегистрированного оружия.

Читайте подробнее: Военпрокурор Украины: По стране «гуляют» сотни тысяч неучтенных «стволов»