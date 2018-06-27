Нижний Новгород, 27 июня, 2018, 21:19 — ИА Регнум. На арене «Нижний Новгород» встречаются сборные Швейцарии и Коста-Рики. Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом туре латиноамериканцы едва не выстояли против сборной Бразилии, но всё-таки пропустили в добавленное время два мяча.

Fifa.com Матч «Швейцария — Коста-Рика»

Со швейцарцами им главное не замыкаться в собственной штрафной и стараться атаковать, потому что сборная Швейцарии умеет как раз-таки именно додавливать мощным, атлетичным футболом. Костариканцы вполне могут пропустить со «стандарта». Но при всём этом главное в игре Коста-Рики — кураж вратаря Кейлора Наваса. От него зависит слишком многое. Мы уже увидели фирменное обращение к Богу Кейлора в центре футбольного поля. Услышит ли он его?

Швейцарцы же, обыграв, как сообщало ИА REGNUM, сербов 2:1 в скандальном матче, независимо от результатов запомнятся политическим скандалом. Напомню, что, забив голы сборной Сербии, Гранит Джака и Джердан Шакири, являющиеся косоварами, передали привет от Албании, намекнув, что Косово принадлежит именно ей. Впрочем, эти ребята умеют не только троллить, но и играть в футбол. Собственно, прежде всего, от их противостояния с Кейлором Навасом зависит исход данного матча.