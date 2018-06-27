Санкт-Петербург, 27 июня, 2018, 21:32 — ИА Регнум. Парламентские расследования, которые теперь могут инициировать петербургские депутаты в отношении городских чиновников, мало отразятся на отношениях Законодательного собрания и Смольного. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Ярослав Игнатовский. Однако смысл в новом законе всё-таки есть.

ИА REGNUM Георгий Полтавченко и Вячеслав Макаров

Напомним, 27 июня в городском парламенте в третьем чтении принят закон о парламентских расследованиях. Теперь депутаты смогут «расследовать» деятельность чиновников и должностных лиц муниципалитетов, если на них жалуются граждане, после чего обращаться в правоохранительные органы, выносить вотумы недоверия, требовать увольнения чиновников.

Игнатовский заметил, что всё это Заксобрание имело право делать и ранее — более того, это то, чем оно должно было заниматься. «Но мы же понимаем, что заголовок важнее внутреннего содержания — это ценнее, чем что-то реализовать на самом деле», — замечает политолог.

Тема необходимости парламентских расследований, как правило, поднималась оппозицией, «Единая Россия» же не откликалась на попытки ввести эту практику. Но теперь ситуация изменилась, именно единороссы выступили инициаторами, причем поводом стал конфликт с назначенцем Смольного в Центральном районе Санкт-Петербурга.

«Помимо общечеловеческой цели есть и политическая — это контроль над «антикоррупционной» повесткой, необходимость, в том числе, в Центральном районе, контролировать вопрос дольщиков, вопрос градостроительной политики. Думаю, здесь группа депутатов под руководством Вячеслава Макарова надеется укрепить свои позиции не только в ЗакСе, но и в отношениях с городской властью, с некоторыми районными главами», — сказал Игнатовский.

Он полагает, что таким образом «Единая Россия» также попробует поднять свой рейтинг, отняв у оппозиционеров «градозащитную» повестку.

«Это попытка перехватить подобную историю у оппозиционных депутатов и вообще у городских оппозиционных деятелей. По логике единороссов, эти люди только на этом пиарятся и зарабатывают политические очки, но не в состоянии ничего изменить. А «Единая Россия» может принести тут реальную пользу гражданам», — добавил он.

Читайте ранее в этом сюжете: Конфликт парламента и правительства Петербурга выполз из-под ковра

При этом Игнатовский подчеркивает, что ни о какой серьезной «войне», объявленной Смольному, тут речи не идет, и все «расследования», на его взгляд, будут получать развязку только в том случае, если чиновника или должностное лицо «отдадут на заклание».

«Я не думаю, что дело дойдет до прямой конфронтации с исполнительной властью, Вячеслав Макаров сказал, что у него нет проблем в отношениях с Георгием Полтавченко. Идет некая аппаратная борьба за то, где находится центр принятия решений — в Смольном или Мариинском дворце», — добавил политолог.