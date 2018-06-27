Москва, 27 июня, 2018, 21:12 — ИА Регнум. Сборная Бразилии не показывает феерической игры в первых матчах ЧМ-2018. Неймар больше плачет, нежели играет. Хвалёные центральные защитники всё время ошибаются. Хорош пока что главным образом Фелиппе Коутиньо. И в связи со всем этим возникает вопрос: не повторит ли Бразилия судьбу Аргентины или, что совсем ужасно, Германии на этом чемпионате мира?

Дарья Драй ИА REGNUM Бразильский болельщик

Может, конечно, но есть ощущение, что бразильцы будут набирать обороты. И тут матч с Сербией станет показательным. Те, как сообщало ИА REGNUM, проиграли во втором туре швейцарцам и теперь очень злы. Тот матч омрачился и не поставленным пенальти в ворота швейцарцев, и хамским поведением Гранита Джаки и Джердана Шакири. Напомню, что те, забив голы, передали сербам привет из «албанского Косово». Разбирательство до сих пор идёт.

Так что обе команды перед матчем в Москве очень злы. Но разной злобой. Сербам нечего терять, Бразилии много доказать нужно. Кто будет лучше? На мой взгляд, тот, кто сыграет в более прагматичный футбол.

И странных красок матчу добавляет то, что на арену «Спартака» не пустили сербского фаната из-за того, что он принёс флаг Российской империи. Политики боятся в ФИФА. Но политика сегодня будет. Как, впрочем, и хороший футбол.

Сербия: Стойкович, Рукавина, Коларов, Миленкович, Велькович, Матчи, Тадич, Милинкович-Савич, Костич, Митрович, Ляич.

Бразилия: Алисон, Фагнер, Марсело, Тьяго Силва, Миранда, Каземиро, Паулиньо, Коутиньо, Виллиан, Габриэль Жезус, Неймар.