Ярославль, 27 июня, 2018, 21:00 — ИА Регнум. Секретарь ярославского регионального отделения «Единая Россия» Михаил Боровицкий отправлен в отставку решением президиума генсовета «Единой России», сообщает РБК со ссылкой на свои источники в партии. Заседание состоялось 27 июня.

Областная дума Михаил Боровицкий

По версии издания, президиум счел недопустимым несоблюдение внутрипартийных решений по выработке консолидированной позиции партии. Источник сообщает: секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сказал, что «партия не может превращаться в балаган публичных мнений своих членов, тем более партийных руководителей».

«Позиция по любому вопросу должна проходить внутрипартийное обсуждение, затем обсуждение с гражданами, и только потом публично выражаться в консолидированной позиции партии», — передает слова Турчака собеседник РБК. Об увольнении Боровицкого сообщили и источники «Ведомостей».

Корреспондент ИА REGNUM пока не смог дозвониться до самого Михаила Боровицкого — у него выключен телефон.

26 июня ярославская облдума приняла постановление Госдуме. В нем обращается внимание на то, что решение правительства России о проведении пенсионной реформы «стало неожиданным для большинства граждан России и вызвало серьезный резонанс среди населения, в общественных организациях, в том числе профсоюзах».