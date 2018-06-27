Тбилиси, 27 июня, 2018, 20:30 — ИА Регнум. На грузино-турецкой границе через пограничный пункт «Сапри» временно приостановлен пропуск автомобилей и пеших граждан, сообщает 27 июня издание «Грузия Online» со ссылкой на МВД Грузии.

Commons.wikimedia.org Обвал

По данным ведомства, меры были приняты после обрушения скалы на территории Турции. Приостановлено движение на автомобильной дороге Сарпи — Трабзон. Пропуск возобновится после завершения очистки магистрали на турецкой стороне.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня в Самцхе-Джавахетском крае Грузии в результате схода оползня на восьмом километре железной дороги Боржоми — Бакуриани было приостановлено движение поездов.