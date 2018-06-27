Киев, 27 июня, 2018, 20:15 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко и его юристы годами лгут об утрате контроля над кондитерской компанией «Рошен», а также скрывают её доходы в офшорах, заявил один из организаторов Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) Дрю Салливан 27 июня на своей странице в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Состояние

«Самое смешное, что они плохи даже во лжи. Их снова и снова на этом ловят, просто клоуны», — прокомментировал Салливан выход статьи посвященной бизнесу Петра Порошенко после выхода так называемых Панамских документов.

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По информации журналистов, после начала скандала, юристы Порошенко обратились в панамскую юридическую фирму Mossack Fonseca с просьбой изменить документы офшорной фирмы Prime Asset Partners Ltd, принадлежащей украинскому президенту. Они попытались скрыть имя Порошенко из списка владельцев.

В 2017 году, администрация президента Украины разослала журналистам письмо, в котором было сказано, что Порошенко покинул Prime Asset Partners Limited. Однако согласно последним данным журналистов, в июле 2017 года Порошенко все ещё был единственным акционером Prime Asset Partners Ltd, то есть продолжал лгать.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что махинациями Петра Порошенко занялись правоохранители Британских Виргинских островов. Позже украинские юристы опровергли эту информацию.

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