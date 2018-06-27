Аддис-Абеба, 27 июня, 2018, 20:03 — ИА Регнум. Правительство Эфиопии готовится к новым терактам после неудачного покушения на премьер-министра Абия Ахмеда, 27 июня передает агентство Reuters.

Stanislav S. Yanchenko Граната

«Существует подозрение, что эти силы, намерения которых были сорваны, могут снова нанести удар в разных частях страны», — сообщил представитель правительства Эфиопии Ахмед Шиде.

Как сообщало ИА REGNUM, покушение на премьер-министра Эфиопии произошло 23 июня — нападавший взорвал гранату на митинге в Аддис-Абебе. Ранения получили 156 человек, двое погибли, Абий Ахмед не пострадал.

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