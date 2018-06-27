Тбилиси, 27 июня, 2018, 20:01 — ИА Регнум. С 2015 по 2017 год министерство внутренних дел Грузии зафиксировало 11 428 случаев депортации граждан Грузии, сообщает 27 июня издание «Грузия Online» со ссылкой на НПО Институт развития свободы информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

В 2015 году было депортировано 3688 граждан Грузии, в 2016 — 3607, в 2017 — 4126. В 2017 году численность депортированных увеличилась на 14,4%. Чаще всего грузин высылают из Турции, России, Германии и Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля из Германии было депортировано 65 граждан, которые искали убежища за рубежом. В этот же день из Германии были депортированы граждане Исландии.