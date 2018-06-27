Гаага, Нидерланды, 27 июня, 2018, 19:38 — ИА Регнум. Специальная конференция ОЗХО приняла британские предложения, наделяющие эту организацию полномочиями определять виновных в химатаках при помощи сторонних экспертов, сообщает 27 июня пресс-служба организации.

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Теперь главе ОЗХО официально разрешено обращаться к «независимым» экспертам для установления исполнителей и организаторов применения химического оружия.

Предложенное Лондоном расширение полномочий ОЗХО было поддержано 82 делегациями, при 24 выступивших против.

«В контексте этого директор ОЗХО может прибегать к помощи экспертов, не относящихся к организации, если они имеют нужную квалификацию и профессиональный опыт», — указано в одном из пунктов принятых делегатами предложений.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия рассматривает эти инициативы как прямое покушение на присвоение исключительных прав Совета Безопасности ООН.