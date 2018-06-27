Москва, 27 июня, 2018, 19:35 — ИА Регнум. В Госдуме считают сенсацией победу сборной Южной Кореи над командой Германии на чемпионате мира.

Fifa.com Матч Южная Корея — Германия

«Вот это настоящая сенсация», — отметил вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев (ЛДПР) в соцсети.

Действующие чемпионы мира, непобедимая «немецкая машина», сборная Германии покидает чемпионат мира в России, не сумев пробиться в плей-офф, отметил парламентарий.

«Вы все ещё ругаете сборную России? Да наших ребят на руках носить надо!» — уверен депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сборная Германии не смогла обыграть Южную Корею и завершила выступление на чемпионате мира по футболу в России, матч завершился со счетом 2:0 в пользу Южной Кореи.