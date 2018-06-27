Грозный, 27 июня, 2018, 19:30 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров с одобрением отозвался о назначении полномочным представителем президента РФ в СКФО Александра Матовникова. Он не понаслышке знает о его деловых качествах. По словам Кадырова, они с Матовниковым знакомы с 1999 года, когда тот принимал участие в проведении сложных спецопераций на Северном Кавказе.

Kremlin.ru Александр Матовников

Отмечая большой вклад генерала, Героя России в борьбе с терроризмом внутри страны и за её пределами, Кадыров называл его «прекрасным организатором, требовательным руководителем». Это «исключительно правильный и продуманный выбор» главы государства, отметил чеченский лидер.

Глава Чечни также высказал уверенность, что «в должности полпреда президента на Северном Кавказе Александр Матовников будет способствовать повышению уровня социально-экономического развития регионов», «профессионально решать поставленные президентом задачи».

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ 26 июня назначил своим полпредом на Северном Кавказе Александра Матовникова. Он сменил на этом посту Олега Белавенцева, проработавшего с 2016 года. 53-летний Александр Матовников — генерал-майор, заместитель командира Сил специальных операций ГРУ ГШ ВС России, Герой России.

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