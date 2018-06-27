Бишкек, 27 июня, 2018, 19:34 — ИА Регнум. Правительство Киргизии планирует сделать два международных пункта пропуска на границе с Казахстаном многосторонними, сообщает 27 июня агентство «КирТАГ» со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Поезд Казахстана. Железная дорога

Международными многосторонними пунктами пропуска планируется сделать пункт в Тюпском районе Иссык-Кульской области Киргизии и в Раимбекском районе Алма-Атинской области Казахстана, а также пункт в Ыссык-Атинском районе Чуйской области Киргизии и в Кордайском районе Джамбульской (Жабылской) области Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2017 года товарооборот между Казахстаном и Киргизией составил $763,8 млн. Стороны планируют увеличить этот показатель в 2018 году до $1 млрд.