Москва, 27 июня, 2018, 19:20 — ИА Регнум. В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) наблюдается крупномасштабный раскол, ставящий массу вопросов о будущем этой структуры, заявил 27 июня журналистам глава российской делегации Георгий Каламанов.

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Такие впечатления сложились у Каламанова по итогам голосования о расширении полномочий ОЗХО.

«Если посмотреть в целом, наблюдается колоссальный раскол в организации, как по электоральным группам, так и по будущему существованию ОЗХО», — сказал постпред России в этой международной структуре.

Георгий Каламанов пояснил, что Россия и страны, выступившие против беспрецедентных британских предложений о расширении полномочий ОЗХО, обеспечивали серьезную долю финансирования и технического функционирования этой организации.

«Сейчас многие страны, которые голосовали против, задумались, каким образом организация будет дальше действовать и существовать», — отметил он.

Напомним, ранее в ОЗХО поддержали предложенные Британией поправки о расширении полномочий, позволяющие превратить эту международную организацию в подконтрольный Западу инструмент политического давления.

Россия расценивает это как посягательство на исключительные полномочия Совбеза ООН.