Вашингтон, 27 июня, 2018, 19:30 — ИА Регнум. «Ассоциация мировых автопроизводителей» (Association of Global Automakers, AGA) и «Альянс автопроизводителей» (Alliance of Automobile Manufacturers, AAM) призвали администрацию Дональда Трампа не вводить пошлины на ввоз автомобилей из-за рубежа, 27 июня передает агентство Reuters.

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«Наибольшей угрозой для автомобильной промышленности США в настоящее время является то, что администрация намерена вводить пошлины на импорт (автомобилей)… Вместо того, чтобы создать рабочие места, эти тарифы приведут к потере сотен тысяч американских рабочих мест в производстве и продаже легковых автомобилей, внедорожников, грузовых автомобилей и автозапчастей», — говорится в заявлении AGA, включающей такие автоконцерны, как Toyota, Volkswagen, BMW и Hyundai.

«Мы полагаем, что тарифы на импортируемые транспортные средства и компоненты транспортных средств в конечном итоге нанесут ущерб экономической безопасности США и ослабят национальную безопасность», — предупреждает AAM, включающий General Motors, Ford, Daimler.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом ответит на антиамериканские пошлины Евросоюза введением 20% тарифов на ввоз автомобилей из ЕС. Решение о тарифах в ближайшее время должно принять министерство торговли США.

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