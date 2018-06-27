Казань, 27 июня, 2018, 19:03 — ИА Регнум. 27 июня на стадионе «Казань Арена» был разыгран матч заключительного 3-го тура группы F в рамках чемпионата мира 2018 по футболу между национальными сборными Южной Кореи и Германии. Противостояние завершилось сенсационной победой южнокорейцев со счётом 2:0.

Fifa.com Матч Южная Корея — Германия

Статистика матча (Южная Корея/Германия)

Удары 9/13

Удары в створ 4/4

Владение 30%/70%

Фолы 14/7

Набрав 3 очка, сборная Южной Кореи покинула турнир с 3-го места. Германия с 3 очками заняла последнюю позицию.

Составы на матч:

Южная Корея: Чо, Ли, Юн, Хун, Ким, Чон, Ли, Мун, Чан, Сон, Ку.

Германия: Нойер, Хектор, Хуммельс, Зюле, Киммих, Хедира, Кроос, Озил, Ройс, Горецка, Вернер.

Главный арбитр матча: Марк Гейгер.

Предупреждения: Чон — 9, Ли — 23, Мун — 48, Сон — 65.

Голы: Ким 90+5 — 1:0, Сон 90+7 — 2:0.