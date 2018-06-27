Милан, Италия, 27 июня, 2018, 18:58 — ИА Регнум. Европейские футбольные власти отстранили футбольный клуб «Милан» от участия в еврокубках в следующем сезоне, а также в квалификации сезона 2019−20 годов, сообщает Rainews в среду, 27 июня.

robin bos Раздевалка в клубе «Милан»

Причиной такого решения стали нарушения финансовых правил игры: «Милан» тратил намного больше денег своих китайских инвесторов, чем зарабатывал сам, что запрещено УЕФА.

Формально решение УЕФА может быть оспорено, но фактически его пересмотр маловероятен. «Милан» пропустит как минимум один сезон в еврокубках и, как следствие, потеряет еще одну часть потенциальных доходов.