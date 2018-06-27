Ташкент, 27 июня, 2018, 19:28 — ИА Регнум. По итогам первого квартала 2018 года Узбекистан продал Швейцарии золото на $1,3 млрд, что оказалось главной статьей экспорта республики, сообщили 27 июня в пресс-службе Центрального банка Узбекистана.

Andrzej Barabasz (Chepry) Золотые слитки

По данным финансового регулятора, за отчетный период объем экспорта из Узбекистана составил $2,9 млрд, импорта — $3,6 млрд. Вторым экспортируемым ресурсом республики является газ. Объем экспорта газа составил $487 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых четырех месяцев 2018 года внешний товарооборот Узбекистана составил $11,3 млрд, в том числе импорт — $6,3 млрд, экспорт — $5 млрд. Данные предоставлены Госкомстатом.