Москва, 27 июня, 2018, 18:54 — ИА Регнум. 27 июня на стадионе «Екатеринбург-Арена» был разыгран матч заключительного 3-го тура группы F в рамках чемпионата мира — 2018 по футболу между национальными сборными Мексики и Швеции. Противостояние завершилось крупной победой шведов со счётом 3:0.

Fifa.com Матч Швеция — Мексика

В дебюте второго тайма защитник немецкого клуба «Вердер» Людвиг Аугустинссон открыл счёт после передачи Виктора Классона — 0:1. Через 12 минут Гранквист удвоил преимущество, реализовав пенальти — 0:2. На 74-й минуте Эдсон Альварес срезал мяч в свои ворота — 0:3.

Статистика матча (Мексика/Швеция)

Удары 10/12

Удары в створ 1/5

Владение 64%/36%

Фолы 12/7

Швеция, набрав 6 очков, вышла из группы с первого места. Мексика с 6 очками попала в плей-офф со второй позиции.

Составы на матч:

Мексика: Очоа, Сальседо, Морено, Альварес, Гальярдо, Лайюн, Эррера, Вела, Гуардадо, Лосано, Эрнандес

Швеция: Ульсен, Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Ларссон, Экдаль, Форсберг, Классон, Берг, Тойвонен.

Главный арбитр матча: Нестор Питана.

Предупреждения: Гальярдо — 1, Ларссон — 26, Морено — 61, Лайюн — 86.

Голы: Аугустинссон 50 — 0:1, Гранквист (пен) 62 — 0:2, Альфред (авг) 74 — 0:3.