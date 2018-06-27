Ижевск, 27 июня, 2018, 18:40 — ИА Регнум. В Дебесском районе Удмуртии произошел слив жидких бытовых отходов на почву вблизи несанкционированной свалки. В результате проверки по данному факту природоохранная прокуратура совместно со специалистами минприроды оценили ущерб, причиненный почве, более чем в 900 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

После направления материалов проверки в районное отделение полиции было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ («Отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности»).

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По результатам расследования будет решаться вопрос о рекультивации земельного участка и взыскании ущерба с виновного лица.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце апреля минстрой Удмуртии подписал соглашение с ООО «Спецавтохозяйство», которое входит в структуру корпорации «Газэнергострой». ООО стало региональным оператором ТКО на 10 лет. В этом качестве компания начнет работать в Удмуртии с 1 января 2019 года. В обязанности оператора входит сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение отходов. Кроме того, он должен заключить договор с собственниками отходов на услуги по обращению с ТКО.

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«Газэнергострой» планирует вложить в переработку мусора на территории республики 2 млрд рублей. В частности, намечено строительство двух мусороперерабатывающих комплексов мощностью 400 тыс. тонн отходов в год и возведение пяти станций перегрузки и сортировки, а также организация системы раздельного сбора ТКО.