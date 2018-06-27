Пекин, 27 июня, 2018, 18:31 — ИА Регнум. Глава военного ведомства США Джеймс Мэттис заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что Вашингтон хотел бы укрепить стратегические контакты и сотрудничество с Китаем для избежания конфронтации между странами.

Jim Mattis Джеймс Мэттис

Об этом 27 июня сообщается на сайте минобороны Китая.

«Соединённые Штаты хотели бы укрепить стратегические связи, расширять взаимовыгодное сотрудничество и контролировать риски для избежания американо-китайской конфронтации, а вооружённые силы сделать конструктивным фактором развития двусторонних отношений», — указано в сообщении портала минобороны КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, визит главы Пентагона в Китай проходит на фоне торговой войны между США и КНР, а также серьезных разногласий двух стран в Южно-Китайском море.