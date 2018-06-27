Ханты-Мансийск, 27 июня, 2018, 18:27 — ИА Регнум. Досрочные выборы губернатора Тюменской области на территории Югры должны пройти в законных рамках. Тактику совместных действий в предстоящей состязательной гонке и общую стратегию обсудили глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова и депутаты Тюменской областной думы 27 июня.

Admhmao.ru Наталья Комарова (справа)

«Сейчас окончательно будут утверждены документы, которые регламентируют участие Югры в этом процессе, и тогда будет понятно всем, кто и за что отвечает. Для предвыборной кампании будут иметь значение некое разделение депутатов, учитывая партийную принадлежность. Важной частью является информационное сопровождение этой кампании, ее разъяснение, важность и нужность, и эту часть нам предстоит прорабатывать вместе, независимо от партийной принадлежности. Это же относится к обеспечению законности проведения предстоящих выборов», — высказала пожелания на встрече с парламентариями Наталья Комарова.

Традиционно, жители Ханты-Мансийского автономного округа выбирают своих представителей в Тюменскую областную думу, где из 48 депутатов 15 делегируется от Югры. Представители парламента большой «тюменской матрёшки» принимают решения, не деля избирателей на югорцев и ямальцев. Также и губернатор Тюменской области отвечает за интеграцию трёх территорий и добрососедские отношения, установленные Конституционным судом и избирательным кодексом. И депутаты Тюменского областного парламента, состоящего из представителей трёх субъектов, должны донести важность выборов губернатора Тюменской области до своих избирателей.

Кроме того, союз трёх территорий скреплён договором «Сотрудничество», который продлён до 2025 года. Он поддерживает исторически заложенные экономические, социальные, кадровые и промышленные связи трёх нефтедобывающих регионов.

Обсудили на встрече и текущую работу представителей Югры в общетюменском парламенте. Народный представитель Галина Резяпова проинформировала, что на исполнение наказов югорчан парламентариями Тюменской областной думы из средств депутатского фонда было потрачено 125 миллионов рублей.

«За последний год поступило 2 тысячи 300 новых обращений, которые рассматривались на совместных приемах. Эффект получился хороший», — сделала акцент на практику участия чиновников правительства Ханты-Мансийского автономного округа в рассмотрении просьб югорчан Галина Резяпова.

Затронуты были и насущные проблемы автономного округа — пострадавших дольщиков, коллективных перевозок детей, строительства социальных объектов, обеспечения жильем.

Напомним, последние выборы губернатора Тюменской области прошли 14 сентября 2014 года. Уверенную победу на них одержал кандидат от партии «Единая Россия» Владимир Якушев. Следующие выборы главы региона должны были состояться в единый день голосования в 2019 году. Но 18 мая 2018 года Владимир Якушев был назначен министром строительства и ЖКХ России. Глава государства назначил временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области Александра Моора. По этой причине объявлены досрочные выборы главы региона, которые намечены на 9 сентября 2018 года. Губернатора Тюменской области будут выбирать также жители Югры и Ямала. Соответствующее соглашение подписано между избиркомами трёх субъектов РФ.