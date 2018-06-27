Красногорск, 27 июня, 2018, 18:49 — ИА Регнум. В Подмосковье по итогам 2017 года зафиксировали снижение основных показателей аварийности. Так, количество ДТП сократилось на 2,6% с 6831 случая в 2016 году до 6655 случаев в 2017. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Московской областной думы 27 июня. Также уменьшилось число погибших на 11%, или на 127 человек, и снизилось количество раненых на 3%, или на 247 человек.

memyselfaneye Ремонт дороги

Кроме того, 2017 год запомнился комплексными работами по ремонту дорог. Всего было отремонтировано 2154 км региональных дорог и 818 км дорог местного значения.

«На региональных дорогах установлено 61,7 километра металлического барьерного ограждения, 31 километр тросового ограждения, 34 километра пешеходного ограждения, 335 светофоров, 4475 дорожных знаков, 90 искусственных неровностей, нанесено 87 шумовых полос, построено 227 километров линий наружного электроосвещения, 108 километров тротуаров, обустроено 405 автобусных остановок», — сообщили в пресс-службе.

Также в 2017 году возросла доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт (ЕТК), она составила 65,2%. Кроме того, увеличилась обеспеченность жителей легковыми такси — показатели достигли 17,1 автомобиля на 1000 жителей. Запланированные показатели при этом составляли 12 автомобилей.

Для работы на маршрутах регулярных перевозок в Московскую область был поставлен 741 автобус, а компании-перевозчики приобрели 35 новых электропоездов. Более того, на 4 железнодорожных пассажирских платформах завершились работы по модернизации и были введены в эксплуатацию 4 путепровода.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области в 2018—2020 годах планируется сделать акцент на перевод внутригородских и областных дорог на регламентный режим, когда, не дожидаясь образования ям, с дорог снимается верхний слой.

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