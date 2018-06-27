Киев, 27 июня, 2018, 18:15 — ИА Регнум. В рамках экономического форума «Узбекистан и Украина: перспективы развития экономических отношений» стороны подписали соглашения на общую сумму $25 млн, сообщает 27 июня агентство «Дунё».

Иван Шилов ИА REGNUM Лабутены

В рамках форума стороны подписали договор о поставке самаркандских автобусов на Украину в 2019 году. Узбекистан поставит также украинской стороне махровые изделия. Кроме этого, Ташкент и Киев договорились создать на территории Узбекистана совместное предприятие по производству женской обуви.

Как сообщало ИА REGNUM, о проведении экономического форума в Киеве объявили 28 мая в пресс-службе торгово-промышленной палаты Узбекистана. В рамках форума стороны договорились использовать территорию Украины в качестве перевалочного хаба для доставки узбекских товаров в страны Евросоюза.